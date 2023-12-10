بعد الجولة الثامنة.. الصقور يستعيدون صدارة دوري نجوم العراق ونفط الوسط يتذيل القائمة

2023-12-10 08:54:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الثامنة .

وعاد نادي القوة الجوية ليتصدر ترتيب الفرق بعد فوزه الكبير أمس على اربيل برصيد 16 نقطة يلاحقه نادي الشرطة بالوصافة بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

وجاء نادي نفط ميسان ثالثاً برصيد 15 نقطة ، ثم الزوراء رابعاً برصيد 14 نقطة ، فالطلبة خامساً برصيد 13 نقطة ، وحل الحدود سادساً برصيد 12 نقطة ، وبنفس الرصيد نادي النفط الذي جاء سابعاً بفارق الأهداف عن الحدود.

وحلّ نادي نوروز بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة ، وبالرصيد ذاته يأتي دهوك بالمركز التاسع لكن يتخلف عن نوروز بفارق الأهداف، وقفز نادي الميناء للمركز العاشرة بعد ثلاث انتصارات برصيد عشر نقاط ، في حين جمعت اربعة اندية 9 نقاط تتعاقب فيما بينها بالترتيب بفارق الأهداف ، إذ يأتي نادي الكرخ بالمركز الـ 11 ، يليه نادي نفط البصرة بالمركز الـ 12 ، ثم نادي زاخو بالمركز الـ 13 ، فنادي كربلاء بالمركز الـ 14.

ويأتي نادي القاسم بالمركز الـ 15 برصيد 8 نقاط ، فيما جمعت اربعة اندية 7 نقاط تتعاقب فيما بينها بالترتيب بفارق الأهداف ، وجاء نادي الكهرباء بالمركز الـ 16 ، ثم نادي النجف بالمركز الـ 17 ، يليه نادي اربيل بالمركز الـ 18 ، ثم نادي امانة بغداد بالمركز الـ 19 ، واخيراً يأتي نادي نفط الوسط بالمركز الـ20 برصيد 3 نقاط.