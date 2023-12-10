انطلاق عمليات البذار لمحصولي الحنطة والشعير في الأنبار

2023-12-10 10:00:09 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليميأعلنت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الأحد، انطلاق عمليات البذار لمحصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظة، فيما أشارت إلى أن المساحات المشمولة بلغت 572208 دوانم.وقال مدير زراعة المحافظة سنان محمد علي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمليات البذار لمحصولي الحنطة والشعير انطلقت في عموم المحافظة، وبوتيرة عمل متصاعدة ومكثفة".وأضاف، أن "المساحات المشمولة بعمليات البذار للموسم الزراعي2023- 2024 لمحصولي الحنطة والشعير بلغت حوالي 572208 دوانم".وأشار إلى، أن "مديرية زراعة الأنبار تقدم كافة الخدمات والتسهيلات الى الفلاحين والمزارعين لتجهيزهم بالبذور، التي يتم استلامها من مراكز القطع التابعة الى شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية وكذلك شركة جيل المستقبل".ولفت إلى "تجهيز الفلاحين والمزارعين بالأسمدة المستلمة من مراكز القطع التابعة الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الموزعة بين عموم محافظة الأنبار"