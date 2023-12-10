السوداني بيوم النصر: العراقيون يخوضون معركة الإعمار والبناء ومحاربة الفساد

2023-12-10 10:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان

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بمناسبة الذكرى السادسة للانتصار الكبير على عصابات داعش الإرهابية، نستذكر هذا النصر التاريخي، الذي تمكن فيه العراقيون من دحر داعش وإرهابها، نيابةً عن العالم والإنسانية جمعاء.



نستحضر بإجلال وإكبار، عناوين التضحية لشهدائنا الأبطال، ومعهم قادة النصر، الذين ما كنّا لنرى الحرية والانتصار والعيش الآمن إلّا بتضحياتهم العظيمة، كما نعبر عن الفخر والاعتزاز بالأداء البطولي لقواتنا المسلحة البطلة بكل صنوفها، التي انطلقت نحو الانتصارات متسلحةً بالموقف الكبير للمرجعية العليا الرشيدة، والفتوى المباركة بالجهاد الكفائي لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، التي حشّدت كل طاقات الوطن ضد الإرهاب.



ونحيّي أيضاً المرأة العراقية ووقفتها العظيمة، وقد حصدت المواجهة من الشهيدات والمُغيبات والمختطفات، مثلما حصدت من أرواح الرجال.



ولا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا العراق في حربه الحقة ضد قوى الشر والظلام.



إن العراقيين اليوم يخوضون معركة الإعمار والبناء، ومحاربة الفساد، وتحدّي تأمين الخدمات، انطلاقاً من الاستقرار المتحقق بفضل تلك التضحيات، الذي لا يمكن أن نسمح لأحد أن يفرط به، بأي حال من الأحوال.



المجد والرفعة لجميع شهداء العراق..

والخزي للإرهاب ومن سانده



محمد شياع السوداني

رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة

10-كانون الأول-2023