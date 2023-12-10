تراجع جديد لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل

2023-12-10 10:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157450 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس السبت 157700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة إذ بلغ سعر البيع 157250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 157100 دينار مقابل 100 دولار.