وزير الداخلية يوافق على اعتماد نظام البديل لكافة تشكيلات الشرطة الاتحادية

2023-12-10 10:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة الشرطة الاتحادية:

تزامنا مع ذكرى يوم النصر العظيم التي سطر فيها رجال الشرطة الاتحادية الأبطال أروع ملاحم النصر والبطولة والشهادة والوفاء لوطننا وشعبنا الحبيب ، والتي تكللت بسحق عصابات داعش الإرهابي وتحرير المناطق المغتصبة من رجسهم وتحقيق النصر المؤزر .

واكراماً ووفاءاً لتلك المواقف والتضحيات التي ما زالت مستمرة في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطن .

حصلت موافقة معالي وزير الداخلية السيد " عبد الامير الــشـمري " المحترم وبجهود ومتابعة مباركة من قبل السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق " صالح ناصر العامري " بإعتماد نظام البديل ليشمل كافة فرق وتشكيلات ووحدات قيادة قوات الشرطة الاتحادية اعتباراً من 1 / 1 / 2024 . آملين من خلال هذه الخطوة المباركة ان يكون رجالنا الابطال كما عهدناهم القوة الضاربة لوزارة الداخلية لحفظ أمن وأستقرار بلدنا العزيز .

#كما_سيتم_الإعلان بالقريب العاجل عن بشرى سارة أخرى لأبطال النصر والتحرير ، ترقبونا ،،،، ومن الله التوفيق .

