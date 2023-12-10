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وزير الداخلية يوافق على اعتماد نظام البديل لكافة تشكيلات الشرطة الاتحادية

وزير الداخلية يوافق على اعتماد نظام البديل لكافة تشكيلات الشرطة الاتحادية
وزير الداخلية يوافق على اعتماد نظام البديل لكافة تشكيلات الشرطة الاتحادية
2023-12-10 10:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة الشرطة الاتحادية:

تزامنا مع ذكرى يوم النصر العظيم التي سطر  فيها رجال الشرطة الاتحادية الأبطال أروع ملاحم النصر والبطولة والشهادة والوفاء لوطننا وشعبنا الحبيب ، والتي تكللت بسحق عصابات داعش الإرهابي وتحرير المناطق المغتصبة من رجسهم وتحقيق النصر المؤزر . 
واكراماً ووفاءاً لتلك المواقف والتضحيات التي ما زالت مستمرة في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطن . 
حصلت موافقة معالي وزير الداخلية السيد " عبد الامير الــشـمري " المحترم وبجهود ومتابعة مباركة من قبل السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق " صالح ناصر العامري " بإعتماد نظام البديل ليشمل كافة فرق وتشكيلات ووحدات قيادة قوات الشرطة الاتحادية اعتباراً من 1 / 1 / 2024 . آملين من خلال هذه الخطوة المباركة ان يكون رجالنا الابطال كما عهدناهم القوة الضاربة لوزارة الداخلية لحفظ أمن وأستقرار بلدنا العزيز  . 
#كما_سيتم_الإعلان بالقريب العاجل عن بشرى سارة أخرى لأبطال النصر والتحرير ، ترقبونا  ،،،، ومن الله التوفيق .
 

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