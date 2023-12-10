رئيس هيئة النزاهة يطلب مساعدة الخزانة الأمريكية في تعقب أموال العراق بحقبة النظام السابق 

2023-12-10 10:24:58 - المصدر: وكالة تقدم

التقى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) والوفد المرافق له نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي (جيسي بيكر)؛ لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة. القاضي (حيدر حنون) أكد، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة، حاجة العراق لمساعدة الخزانة، بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام ٢٠٠٣، المرتبطة بحقبة …