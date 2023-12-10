السوداني يدعو مجلس النواب الى اكمال اختيار أعضاء مفوضية حقوق الانسان

2023-12-10 10:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان "لتكون سنداً دستورياً، وقانونياً لمسيرة ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتضمينها في كل ثنايا أداء الجهاز الحكومي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.