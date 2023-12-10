2023-12-10 11:02:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الأحد (10 كانون الاول 2023)، عن اسباب تحذير السوداني للولايات المتحدة من الرد المباشر على الفصائل المسلحة في العراق.

وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق دولة ولها مؤسسات امنية وفيها قائد عام للقوات المسلحة وهو من يتحمل مسؤولية الأمن بشكل عام، لافتا الى ان القصف الخارجي له تداعياته في اتجاهات متعددة وتحذير السوداني يأتي من باب هو من يتولى المسؤولية الأمنية عن اي خروقات".

واضاف، ان "الحديث عن امكانية تصاعد التوتر في البلاد بين الفصائل المسلحة وامريكا من خلال قصف القواعد غير وارد وضغط واشنطن الاخير على بغداد جاء من اجل معرفة موقفها وما هي التدابير، خاصة بعد قصف السفارة الامريكية لكن مع المعلومات المتوفرة لدينا هناك خيوط مهمة توصلت اليها القوات الامنية في ملف القصف وربما سيعلن عنها قريبا جدا".

واشار وتوت الى ان "امريكا غامضة ولا أحد يعرف ردة فعلها وبالتالي فأن اي خطوات من قبلها قد تؤدي الى اشكاليات وهذا ما لايريده احد لان الاستقرار ضروري في المشهد العراقي".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد يوم أمس السبت (9 كانون الأول 2023)، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن، التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أياً كانوا، محذراً في الوقت نفسه من الردّ المباشر بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.