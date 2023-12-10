مرور ميسان تدشن سيارات كهربائية جديدة ضمن أعمالها

2023-12-10 11:56:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السوداني

أعلنت مديرية مرور محافظة ميسان، اليوم الأحد، دخول سيارات كهربائية جديدة إلى الخدمة ضمن أعمالها بمركز مدينة العمارة.

وقال مدير مرور محافظة ميسان، العميد حيدر محمد داغر المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تم تجهيزها بعدد من السيارات الجديدة التي تعمل على الطاقة الكهربائية"، مؤكداً "دخول تلك السيارات الخدمة، من خلال مرابطتها في التقاطعات المهمة في مركز مدينة العمارة".

وأوضح المحمداوي، أن "خاصية تلك السيارات تتمثل في تحولها إلى وقود البنزين في حال تجاوز معدل سرعة السير 60 كيلو متراً في الساعة، فيما إذا كان المعدل أقل من ذلك الرقم فإنها تعتمد على الطاقة الكهربائية في العمل، كما أن الشحن فيها ذاتي ولا تحتاج إلى تغذية خارجية".