2023-12-10 11:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدم منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، على قتل زوجته جنوب العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن زوجاً أقدم على قتل زوجته تولد 2000 نتيجة خلافات عائلية، وذلك ضمن قضاء المحمودية.

وبحسب ادعاء ذوي المجنى عليها، أوضح المصدر، أن الزوج قام بقتل ابنتهم مستخدما سلاح نوع مسدس ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة، مشيراً إلى أن الجاني ينتسب إلى جهاز مكافحة الارهاب.

وفي الديوانية، جنوبي العراق، افاد مصدر امني بالمحافظة، اليوم الأحد، بأن شاباً قتل بهجوم مسلح وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون عجلة فتحوا نيران أسلحتهم ضد شاب قرب مستشفى الشامية وَسط مدينة الديوانية مركز المحافظة وقتلوه على الفور، دون معرفة دوافع الجريمة وأسبابها".

وبين المصدر، ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقلت جثة المجنى عليه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".