كهرباء صلاح الدين تعلن إنجاز تأهيل 4 محطات في المحافظة

2023-12-10 12:00:05 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أعلنت مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين،اليوم الأحد، إنجاز تأهيل 4 محطات كهربائية.

وقال مدير توزيع كهرباء صلاح الدين علي توفيق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع التي تقوم بها مديرية فرع توزيع كهرباء صلاح الدين، هي إعادة تأهيل المحطات الثانوية التي تعرضت إلى الدمار بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط دبل سيركت لغرض فك الاختناقات عن بعض المحطات".

وأضاف أن"المحطات التي تم إنجازها في محافظة صلاح الدين هي محطة حطين ومحطة الزيتون ومحطة الإسكان الحرارية ومحطة ألبو نمر، أما محطة الدور الجديدة ومحطة الرياش فهما قيد الإنشاء".

وتابع أن"الجباية ليست بالمستوى المطلوب بسبب عدم تعاون المواطنين مع الجهات المعنية"، داعياً المواطنين الى "التعاون مع موظفي الجباية وذلك لعدم تراكم المبالغ المالية عليهم".

وفي ما يخص قطع التيار في مناطق جنوب صلاح الدين، أوضح أن "أي إطفاء على الخط أو تصفير، فهو بسبب إجراء أعمال الصيانة على خطوط 132 و400".