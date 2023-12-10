النفط تعلن إنجاز حفر بئر جديدة بوقت قياسي

2023-12-10 12:04:06 - المصدر: واع

بغداد –واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، إنجاز حفر بئر نفطية جديدة بوقت قياسي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت حفر البئر النفطية الاتجاهية MJ - 159 لصالح شركة نفط البصرة ضمن مشروع حفر 42 بئراً نفطية في حقل مجنون النفطي بالتعاون مع شركة هاليبرتون لتقديم الخدمات النفطية".

وأضاف أن "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر الحديث IDC - 56 ذي القدرة الحصانية 2000 حصان بأسلوب الحفر الاتجاهي بزاوية ميل 38 درجة وبعمق 3310 أمتار "، مبيناً أن "إنجاز حفر البئر بمدة 35 يوماً ،وهي تعد قياسية".

وأوضح أن "الشركة حققت نجاحاً متميزاً ضمن هذا المشروع على مستوى جودة الأداء والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة".