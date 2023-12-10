2023-12-10 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارخطف مدرب الميناء حسن أحمد الأنظار بعد الفوز المستحق بهدف دون رد، على الطلبة المتخم بالنجوم والمحترفين وكسب العلامة الكاملة بعناصر شبابية وبدكة بدلاء تحتوي على 3 لاعبين فقط، نظراً لعقوبات الـ(فيفا)، والإيقافات.وقال أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد : إن" الفوز كان مستحقاً على الرغم من صعوبة المهمة، إلا أن اللاعبين قاتلوا داخل الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بفريقهم الى بر الأمان".وأضاف أحمد أن" الوسط الرياضي وصف تدريب فريق الميناء بالمهمة الانتحارية، ولكن ثقتنا الكبيرة باللاعبين أثمرت عن هذه النتائج الجيدة مع الفريق العريق الذي يستحق التضحية "، مشيراً الى أن " الفريق سيكون رقماً صعباً هذا الموسم وعقبة كبيرة أمام كبار الأندية المحلية".ونجح أحمد في نقل السفانة من قاع الترتيب إلى المركز العاشر (منتصف الجدول) بعد 3 انتصارات منذ تسلمه المهمة بدلاً من المستقيل قحطان جثير.