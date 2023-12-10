بدء رفع" القيود الأمنية" عن مقرات الأحزاب السياسية في محافظة عراقية

2023-12-10 12:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الاحد (10 كانون الأول 2023)، بدء رفع القيود الامنية حول مقرات الاحزاب السياسية في ديالى، فيما أشار إلى ان قرار رفع القيود يأتي لخفص عسكرة المدن والاحياء السكنيّة.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" الاجهزة الامنية فرضت قيودًا أمنية مشددة حول مقرات الاحزاب السياسية في بعقوبة وبقية مدن ديالى عقب اقتحام مقر تيار الحكمة وسط بعقوبة قبل ايام في حدث هو الأول من نوعه وتم السيطرة على الموقف واعتقال اثنين من المتورطين، لافتا الى ان الدوافع تحمل ابعادًا سياسية وليست ارهابية".

واضاف، انه" تم رفع القيود الأمنية بشكل تدريجي مع ابقاء حالة الحيطة والحذر مع قرب موعد الانتخابات في 18 من كانون الجاري في مسعى لمنع اي اشكاليات تؤثر على الماراثون الانتخابي من خلال توفير اجواء امنة لكل المناطق".

واشار المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن أسمه الى، ان" رفع القيود ياتي في اطار خفض عسكرة المدن والاحياء واعطاء رسائل طمائنية للاهالي مع قرب الانتخابات".

وأفاد مصدر أمني مطلع، يوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، باعتقال شخصين تورطا باقتحام مقر تيار الحكمة في محافظة ديالى، فيما اشار الى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان" الأجهزة الأمنية اعتقلت في ساعة متاخرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي، اثنين من المتورطين باقتحام مقر تيار الحكمة وسط بعقوبة ومحاولة اضرام النار فيه وتدمير ما بداخله، لافتا الى إن الشخصين قيد الاحتجاز في مديرية مكافحة الجرائم بانتظار سير التحقيق".

واضاف، انه" لايمكن الجزم بدوافعهما والتحقيقات هي من ستكشف حقيقة ما حصل، مشيرا إلى ان القيادات الامنية شكلت لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على حيثيثات استهداف مقرّ تيار الحكمة في بعقوبة والذي يعد الاول من نوعه منذ سنوات طويلة".

واشار المصدر، الى ان" التشديد الامني مستمر في بعقوبة وهناك اليات تعامل حاسمة مع اي محاولات ترمي لزعزعة الامن والاستقرار مع قرب انتخابات 18 كانون الاول".

وقررت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة، يوم الاربعاء (6 كانون الاول 2023)، توقيف 12 متهماً لقيامهم بالاعتداء على مقرات الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "المحكمة قررت توقيف مجموعة خارجة عن القانون مكونة من 12 متهماً في مناطق شرق القناة لقيامهم بالاعتداء على مقرات الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات".

وتجمّع المئات من انصار التيار الصدري في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء أمام عدد من مقرات تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في منطقة جميلة شرقي بغداد، فيما حاول العشرات منهم اقتحام المقر.

وأبلغ مصدر أمني "بغداد اليوم" إن" سبب تجميع الصدريين كان على خلفية تغريدة للقيادي بتيار الحكمة بليغ أبو كلل وصف الصدريين فيها بـ"الخوارج"، وهو ما نفاه ابو كلل وقال ان التغريدة مزورة".

ورافق تظاهر الصدريين أمام مقرات تيار الحكمة في بغداد، تمزيق عشرات اللافتات الدعائية للمرشحين في بغداد والنجف وديالى والديوانية".