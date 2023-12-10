2023-12-10 12:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

وسيرتدي منتخبُ الناشئين الطقمَ الأخضر الكامل في مواجهته أمامَ منتخب اليمن الذي سيرتدي اللونَ الأحمر والأبيض، وفقاً للمؤتمرِ الفنيّ للبطولة الذي أقيم اليوم الأحد في فندق «توليب إن صلالة» بحُضور مديرِ منتخب الناشئين "حميد رشيد" ومسؤول التجهيزات "علي بدر"، وممثلي المنتخبات المُشاركة الأخرى للمجموعتين، حيث تمت مناقشةُ كل المحاور المتعلقة في منافساتِ البطولة، وتمّ الاتفاق على أن يرتدي المنتخبُ العراقيّ الطقمَ الأبيض الكامل في مباراتيه الثانية أمام نظيره اللبناني والثالثة أمام منافسه العُماني، بينما يرتدي حارسُ المرمى اللونَ السماوي الكامل في المبارياتِ الثلاث.

وتشارك في منافساتِ البطولة ثمانيةُ منتخباتٍ قسمت على مجموعتين تضم الأولى منتخباتَ: عُمان والعراق ولبنان واليمن، فيما تضم الثانيةُ: الإمارات والسعودية وسوريا والأردن.