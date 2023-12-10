وزير داخلية الإقليم يدعو الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف

2023-12-10 13:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية إلى توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية للدول الاجنبية، وقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش من الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.

وقال أحمد في تصريح للصحفيين اليوم، إن: هذه الاستهدافات مخالفة للأعراف والاتفاقيات الدولية والمحلية في العراق، داعياً الحكومة العراقية إلى أن تؤدي واجبها تجاه تلك البعثات من خلال توفير الحماية اللازمة لها.

وشدد على ضرورة التصدي لتلك المجاميع المسلحة التي تستهدف قوات التحالف الدولي المتواجدة على الأراضي العراقية بطلب من الحكومة الاتحادية.

وتابع الوزير، "نحن ندين هذه الاستهدافات لانها تهدد الامن والاستقرار في اقليم كوردستان والعراق كافة".

وتعرض محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد فجر يوم الجمعة الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى استهداف بعدة صواريخ لم تسفر عن إصابات بشرية.

ويعد الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد هو الأوّل منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تزامنا مع حرب إسرائيل على حماس بعد هجومها في السابع من أكتوبر.

وأعلنت فصائل مسلحة عراقية مسؤوليتها عن أكثر من 70 هجوما مماثلا على قوات أميركية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.

وأسفرت تلك الهجمات، التي نُفّذت عبر مسيّرات أو صواريخ، عن إصابة 60 شخصا من بين القوات الأميركية، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وتوقفت الهجمات خلال هدنة استمرت أسبوعا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لكنها استؤنفت عقب انتهاء تلك الهدنة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

واستهدفت ضربات أميركية أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مرتين مقاتلين في فصائل موالية لإيران في العراق، ردا على تلك الهجمات المتواصلة، كما قصفت واشنطن 3 مرات مواقع في سوريا.

ويتمركز 900 جندي أميركي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة من معاودة الظهور بعد أن استولى في 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق قبل دحره.