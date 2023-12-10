2023-12-10 13:38:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف النائب الشبكي عن محافظة نينوى وعد القدو، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، عن سيطرة ما أسماها بـ"بيشمركة بارزاني" على 45 بئرًا نفطيًا في نينوى، فيما أشار إلى ان انتاجية هذه الآبار لا يُعرف مصيرها، أن الأهالي في تلك المناطق أشبه بـ"الأسرى".

وذكر القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك أمرًا مهمًا يجب إيضاحه للرأي العام، وهو إن المادة 140 من الدستور انتهت ولم يعد لها أيّ مفعول قانوني، ولا أساس لها وبالتالي لايمكن تغير حدود اي منطقة او محافظة، لافتا الى ان الأمريكان سعوا بعد 2003 بوضع ستراتيجية الحواجز المصطنعة بين المناطق في نينوى واستقطاع مناطق تضم قرابة 45 بئرًا نفطيًا ودفع بيشمركة حزب الديمقراطي الكردستاني للتغلغل لها والسيطرة على مقاليد الامور فيها".

واضاف، ان" انتاجية الآبار لايعرف مصيرها كما ان أهالي تلك المناطق "اسرى مسيرين" وليسوا مخيرين والدليل بان الحزب الديمقراطي يحصل على 100% من الاصوات في كل دورة انتخابية والامر مثير للشكوك ويحتاج الى مراجعة حقيقية من قبل بغداد والسماح بدخول المنظمات الدولية من اجل الضغط لاعطاء الاهالي حرية الاختيار والتصويت".