3 خيوط مهمة.. "بغداد اليوم" تكشف مستجدات التحقيق بقصف السفارة الأمريكية

2023-12-10 13:44:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (10 كانون الأول 2023)، أن فريق التحقيق بحادثة قصف السفارة الامريكية توصل الى ثلاثة خيوط مهمة، فيما أشار الى أن خطط حماية المواقع الدبلوماسية شهدت 6 متغيرات.

وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد أصدر الجمعة (8 كانون الأول 2023)، توجيهات عاجلة بعد قصف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، كما أمر بإجراء التحقيق بحقّ المقصرين من القوة الماسكة للمنطقة، التي استخدمها الإرهابيون في الاعتداء، وفرض العقوبات بحقهم"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فريق التحقيق الخاص في قضية استهداف السفارة الامريكية ببغداد توصل الى ثلاثة خيوط مهمة خلال الساعات الـ 72 الماضية لكشف هوية من قام بالهجوم".

واضاف، أن" كشف نتائج التحقيق هي من صلاحية السوداني بشكل مباشر بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة وهو من يشرف على اجراءات التحقيق بعد تعهده بضمان أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد".

واشار الى أن" خطط حماية المواقع الدبلوماسية شهدت 6 متغيرات مباشرة خلال الساعات الـ 48 الماضية"، مبينا أن "بعضها كان جوهري في إطار مساعي حكومة السوداني لخلق تحصين اعلى ومنع اي استهداف اخر".

وأمس السبت (9 كانون الأول 2023)، أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، باستبدال الفوج الرئاسي بفوج الفرقة الخاصة، كما منح القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية، فيما وجه بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء على السفارة الأمريكية ببغداد.

وكانت السفارة الامريكية في بغداد، قد أعلنت الجمعة، تعرضها لهجوم بصاروخين، فيما وجهت دعوة للحكومة العراقية.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح الجمعة، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مبينا انه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

واضاف أنه "لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".

وجددت السفارة الامريكية، بحسب البيان "الدعوة للحكومة العراقية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي"، مؤكدة "أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم".