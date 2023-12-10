اللواء رسول: بسواعد الأبطال عادت أراضينا إلى الوطن

2023-12-10 13:50:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

قدم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، التهاني بمناسبة يوم النصر، فيما أكد أن جميع الأراضي عادت الى الوطن.

وقال رسول، في كلمته بمناسبة يوم النصر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى السادسة لتحرير أراضينا من عصابات داعش الإرهابية، أتقدم بالشكر لعوائل شهدائنا الأبرار ولشجعان قواتنا المسلحة خاصة الجرحى لتضحياتهم الجسام في سبيل الوطن العظيم".

وأضاف، "بسواعد الأبطال وتضحياتهم عادت جميع الأراضي الى الوطن".