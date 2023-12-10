الثقافة: رئيس الوزراء وجه بإنتاج أعمال فنية رصينة

2023-12-10 14:10:18 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، تشكيل فرق متخصصة لتبويب مبالغ الدعم المقدمة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفيما أكدت أن الأخير وجه بإنتاج أعمال فنية رصينة، وعد بإنتاج الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وقال وكيل وزير الثقافة، فاضل البدراني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يدرك تماماً أهمية الثقافة في خلق الوعي لدى المجتمع العراقي في محاربة مختلف الظواهر السلبية للعنف بمختلف أشكاله كالتطرف والإرهاب والمشاكل الاجتماعية التي تعصف بالبلد".

وأضاف البدراني، أن "رئيس الوزراء، حريص على التنمية الفكرية والثقافية والفنية، وظهر ذلك من خلال الدعم المتكرر لأكثر من مرة، حيث تم منح 13 ملياراً ونصف المليار دينار مؤخراً، وكذلك سبقها بدعم مالي يبلغ 5 مليارات دينار للسينما والمسرح و3 مليارات دينار سابقة لدعم اتحاد الأدباء".

وتابع، أن "هرم الدولة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حريص كل الحرص على الجانب الثقافي للمجتمع العراقي"، مشيراً إلى أن "وزارة الثقافة شكلت فرقاً فنية وفرق عمل متخصصة لتبويب مبلغ الدعم البالغ 13 ملياراً و500 مليون دينار، وتبويبها على المشروعات".

ولفت إلى أن "وزارته تركز على السينما والمسرح"، واعداً بـ"إنتاج الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية لكسب الجمهور والشباب".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء، التقى عدداً من الفنانين والكتاب والأدباء والموسيقيين والكادر المتقدم في وزارة الثقافة، ووجه بإنتاج أعمال فنية رصينة، لذلك فالكل أمام مسؤولية كبيرة".

وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، مشروعاً ثقافياً وفنياً كبيراً في العراق، لدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وأدب الطفولة، إذ خصص لهذا المشروع مبلغ 13 ملياراً و500 مليون دينار عراقي.