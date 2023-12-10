2023-12-10 14:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



قرر وزير التربية ابراهيم النامس، اليوم الاحد (10 كانون الأول 2023)، منح مرشحي مجالس المحافظات كافة إجازة اعتيادية لمدة سبعة أيام.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "حفاظا على انسيابية العملية التربوية وابعادها عن الساحة السياسية، تقرر منح مرشحي مجالس المحافظات كافة إجازة اعتيادية لمدة سبعة أيام".

وأوضحت، أن "الاجازة تبداً اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 11/12/2023 ولغاية يوم الاثنين المقبل الموافق 18/12/2023".



