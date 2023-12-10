2023-12-10 14:32:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يفتتح منتخبُ الناشئين، غداً الاثنين، مِشوارَ مبارياته في بُطولةِ اتحاد غرب آسيا (دون سن 17 عاماً) بمُواجهةِ نظيره منتخب اليمن، وذلك في تمام الساعة الخامسة (السادسة بتوقيت بغداد) في ملعبِ مجمع صلالة الرياضيّ بسلطنة عُمان.

وأعلن الفريق الفنيّ للبطولة في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، في فندق "توليب إن صلالة" بحُضور مديرِ منتخب الناشئين حميد رشيد ومسؤول التجهيزات علي بدر، وممثلي المنتخبات المُشاركة الأخرى للمجموعتين، أن "منتخبُ الناشئين سيرتدي الطقمَ الأخضر الكامل في مواجهته أمامَ منتخب اليمن الذي سيرتدي اللونَ الأحمر والأبيض".

كما تمت مناقشةُ كل المحاور المتعلقة في منافساتِ البطولة، وتمّ الاتفاق على أن يرتدي المنتخبُ العراقيّ الطقمَ الأبيض الكامل في مباراتيه الثانية أمام نظيره اللبناني والثالثة أمام منافسه العُماني.

بينما سيرتدي حارسُ المرمى اللونَ السماوي الكامل في المبارياتِ الثلاث.

وتشارك في منافساتِ البطولة ثماني منتخباتٍ قسمت على مجموعتين تضم الأولى منتخباتَ: عُمان والعراق ولبنان واليمن، فيما تضم الثانيةُ: الإمارات والسعودية وسوريا.