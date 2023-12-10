فيديو: فترات قياسية.. مراحل إنجاز جسر كلية الفنون الجميلة ببغداد تتجاوز الـ50%

2023-12-10 14:32:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهر مقطع مصور، اليوم الاحد (10 كانون الاول 2023)، انجاز أكثر من 50 % من جسر كلية الفنون الجميلة، ضمن مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وتضمنت الاعمال انشاء جسرين بطول 420 مترا وعرض 9 امتار، حيث ستربط الجسور بين شارعي الجامعة المستنصرية وتقاطع جسر الصرافية ذهابا وايابا".

فيما أكدت الجهة المنفذة، الانتهاء من اعمال وضع الروافد واستمرار اعمال صب الفضاءات، مبينةً أن "اعمال المشروع مستمرة على مدار الساعة وعلى طول ايام الاسبوع".

واشارت الى أنه "ستكون فترة التسليم بداية عام 2024"، مؤكدةً أنه "سيعمل هذا المشروع على تخفيف الازدحام نسبة 50% من الكثافة المرورية في هذا القاطع".

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