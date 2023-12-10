2023-12-10 14:34:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب مصرفي خلال 9 أشهر.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً كبيراً، بفضل الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي"، مشيراً الى أن "المصارف وشركات الدفع الإلكتروني تمتلك بنى تحتية جيدة، مع توسع كبير في خدماتها، مما زادت الثقة بين القطاع المصرفي والمواطن".ولفت، الى أن "الحسابات المصرفية نمت بنسبة 14 بالمئة إذ وصلت حتى 30 أيلول 2023 الى 10.02 ملايين حساب مصرفي، بعد أن كانت في نهاية العام 2022 أكثر من 8.79 ملايين حساب، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 أشهر"، مبيناً أن "الحسابات الجارية نمت بنسبة 17.7 بالمئة ووصلت الى 3.54 ملايين حساب، وحسابات التوفير نمت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 5.55 ملايين حساب، بينما حسابات الوديعة الثابتة نمت بنسبة 4.6 بالمئة لتصل 236.8 ألف حساب، وحسابات الشركات ارتفع بنسبة 5 بالمئة لتصل الى 688.7 ألف حساب".وأكد، أن "عدد البطاقات المصرفية، ارتفع بنسبة 14.2 بالمئة إذ صدرت المصارف وشركات الدفع الإلكتروني 2.3 مليون بطاقة جديدة خلال الأشهر الـ9 الماضية، ليصبح إجمالي البطاقات 18.5 مليون بطاقة"، لافتاً الى أن "أجهزة نقاط البيع نمت بنسبة 117 بالمئة خلال هذه الفترة، ووصلت الى 23261 جهازاً بينما كانت في نهاية العام الماضي 10718 جهازاً ".ونوه، طارق، الى أن "أجهزة الصراف الآلي ATM نمت بنسبة 30.5 بالمئة ووصلت الى 2901 بعد أن كانت في نهاية العام الماضي 2223 جهازاً ".ولفت المدير التنفيذي، الى أن "التحولات التي يشهدها القطاع المالي في العراق مهمة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعود الى الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي، كما أن التغيير في عملية التحويل الخارجي لتمويل التجارة، جعلت من الحسابات المصرفية للشركات ترتفع بشكل كبير".