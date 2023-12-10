في ذكرى يوم النصر.. الأمن الوطني يجدد العهد بالقضاء على فلول الإرهاب

2023-12-10 14:40:05 - المصدر: واع

بغداد-واعجدد جهاز الأمن الوطني العراقي ، اليوم الأحد، بحلول الذكرى السادسة للنصر على الإرهاب ، العهد بمواصلة الجهود والعمليات حتى الوصول إلى عراقٍ آمنٍ ومستقر.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بحلول الذكرى السادسة للنصر على الإرهاب، يتقدم جهاز الأمن الوطني بأسمى عبارات التهنئة ممزوجةً بالفخر والاعتزاز إلى الشعب العراقي عامة وإلى أبطالنا البواسل في قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها الذين سطروا أروع صور الشجاعة والتضحية وباحترافية عالية دَحرت من خلالها الإرهاب وفلوله وأنقذت المدنيين من سطوته".وأضاف "لا بد من أن نتذكر شهداءنا الأبرار وجرحانا الذين قدموا دماءهم الزكيّة لتعبيد الطريق إلى النصر والتأريخ المشَرف" ،مجدداً بهذه المناسبة الخالدة في الأذهان "العهد بمواصلة الجهود والعمليات حتى الوصول إلى عراقٍ آمنٍ ومستقر".