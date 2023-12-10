2023-12-10 14:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأحد، أنها اطلقت قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت الوزراة في بيان اليوم، أنها "أصدرت يوم (أمس) الجمعة الموافق 8/ 12/ 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضا بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة" وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023 .

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي من حرص الوزارة في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان ، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".