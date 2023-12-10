2023-12-10 14:57:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، أن الأحزاب العربية في كركوك تريد بقاء السلطة بيدها، فيما أشار الى ان المكون العربي يتحجج بوجود تلاعب في سجلات الناخبين بالمحافظة.

وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأحزاب العربية تريد بقاء منصب المحافظ بيدها، وهي تسيطر عليه منذ 6 سنوات وتتحكم بالمحافظة إداريا وتشريعيا".

وأضاف أن "المكون الكردي تعرض للظلم والتهميش وهناك قلق ومخاوف لدى العرب والتركمان من عودة السيطرة الكردية على منصب المحافظ والمناصب الإدارية الأخرى كوننا نمتلك الأغلبية السكانية والأغلبية السياسية".

وأشار عادل إلى، أن "حجج المكون العربي بوجود تلاعب في سجلات الناخبين غير صحيحة، كون جميع الانتخابات البرلمانية في كركوك جرت في موعدها، ولكن انتخابات مجالس المحافظات لم تجر في المدينة منذ سنة 2005".

وستكون محافظة كركوك حاضرة ضمن المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات يوم 18 من كانون الأول المقبل، والتي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.