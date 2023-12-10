2023-12-10 15:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أوضحت وزارة النفط، اليوم الأحد، بشأن إمكانية مشاركة بعض الشركات بجولة التراخيص السادسة، فيما أكدت اهتمام شركات قطرية بالمشاركة مع عقد شركة توتال الفرنسية.

وقال مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جولة التراخيص السادسة الآن معلنة وبإمكان جميع الشركات العربية والأجنبية المشاركة في هذه الجولة"، مبيناً أن "البيئة العراقية اليوم واعدة وخصوصاً الحقول النفطية وهناك دراسات مكمنية برؤية إيجابية عن هذه الحقول بالتالي الجميع مرحب به للمشاركة في هذه الاستثمارات".

وأضاف، أن"شركات قطرية أبدت اهتماماً بالمشاركة مع عقد شركة توتال، كذلك هناك نية للبعض بالمشاركة في مثل هذه الاستثمارات".