2023-12-10 15:20:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، على ضرورة ان تتخذ بغداد اجراءاتها تجاه الاستهداف المتكرر لمطار أربيل والقواعد الأميركية في المدينة.

وقال شعبان لـ "بغداد اليوم" إن "الاستهداف المتكرر لمطار أربيل ومحاولة تقويض المدينة مرفوض إطلاقا، لافتا إلى أن أمن أربيل خط أحمر، وحماية المصالح الأجنبية من اختصاص الحكومة الاتحادية وعلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل كون الصواريخ والمسيرات تنطلق من محافظة نينوى".

وأشار إلى ان "أغلب منصات الصواريخ يتم العثور عليها في مناطق سيطرة الجيش والقوات الأمنية الاتحادية".

وتعرض مطار اربيل مساء أمس الأول الجمعة، لهجوم بـ4 طائرات مسيرة مفخخة كانت في طريقها لقاعدة حرير العسكرية التي تتمركز فيها قوات امريكية.

وتعلن "فصائل المقاومة العراقية"، بين تارة أخرى تنفيذ عمليات استهداف لمطار أربيل وقاعدة حرير القريبة من المطار بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزّة، حيث تؤكد الفصائل عبر بياناتها ان عمليات الاستهداف تأتي للردّ على العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة ومشاركة الجانب الامريكي في دعم إسرائيل بعملياتها الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين".



