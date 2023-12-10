وزارة التربية تنفي وجود تعطيل للمدارس خلال فترة التحضير للانتخابات

2023-12-10 15:32:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

نفت وزارة التربية، اليوم الاحد، وجود تعطيل للمدارس خلال فترة التحضير لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 18 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الحديث عن وجود تعطيل للمدارس في فترة التحضير لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 18 من الشهر الجاري عار، عن الصحة".

وأضاف ان " وزارة التربية لديها تعاون مع المفوضية العليا لإنجاح العملية الانتخابية وتلتزم بما تقرره الحكومة من تعطيل أو من عدمه".