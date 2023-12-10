الحشد يلتقي الكهرباء في ممتاز السلة

2023-12-10 15:34:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تستضيف قاعتا الشعب ببغداد والحلة، اليوم الأحد، مباراتين ضمن الأدوار الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز بكرة السلة.

وتشهد قاعة الشعب المغلقة ببغداد في السادسة مساء لقاء يجمع الحشد الشعبي والكهرباء، حيث تعد هذه المباراة فرصة للحشد الشعبي لتعويض خساراته في المرحلة الأولى، لاسيما وأنه بدأ يستعيد عافيته بعد أن تسلم المدرب عقيل الجاسم مهام تدريبه من جديد.

ويسعة الكهرباء الى إلحاق الخسارة بمنافسه والعودة من جديد الى دائرة الأضواء.

كما سيلعب في الخامسة من مساء اليوم فريقا الحلة والنفط وتكون قاعة الحلة مسرحاً لها.

إذ يأمل صاحب الأرض بمؤازرة جماهيره بتحقيق الفوز على بطل دوري الموسم الماضي، فيما سيواجه النفط منافسه بعزيمة وقوة بغية تجاوزه وتفادي أية مفاجأة ربما ستلحق الضرر فيه في باقي الأدوار .