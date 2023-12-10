2023-12-10 15:59:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، اليوم الاحد (10 كانون الاول 2023)، تعطيل الدوام الرسمي وغلق المدارس أعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وقالت الغلاي لـ "بغداد اليوم"، إنه "هناك كتاب من رئاسة الوزراء لتعطيل الدوام الرسمي في المدارس من يوم الثلاثاء 12/12 ولغاية يوم الثلاثاء 12/19 والتي هي مركز انتخابي، بناء على كتاب من المفوضية بهدف التنسيق مع اللجنة الأمنية".

واضافت، أن "التنسيق مستمر مع مختلف الجهات من أجل إنجاح العملية الانتخابية".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت وزارة التربية، وجود غلق للمدارس وتعطيل الدوام الرسمي خلال فترة التحضير لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 18 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوسائل إعلام محلية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود تعطيل للمدارس في فترة التحضير لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 18 من الشهر الجاري عار عن الصحة".

وأضاف ان " وزارة التربية لديها تعاون مع المفوضية العليا لإنجاح العملية الانتخابية وتلتزم بما تقرره الحكومة من تعطيل أو من عدمه".







