4 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام جيرونا

2023-12-10 16:20:28 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديزعن قائمة فريقه لمباراة جيرونا المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإسباني.وشهدت اختيارات تشافي، غياب كل من: أندريه تير شتيجن - جافي - ماركوس ألونسو - إينيجو مارتينيز.وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:(كانسيلو - بالدي - أراوخو - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كوشين - فيرمين لوبيز – كوبارسي)..ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب بـ34 نقطة، بينما يأتي جيرونا في الوصافة بـ38 نقطة.ويريد طرفا مباراة اليوم استغلال تعثر ريال مدريد أمام بيتيس، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1.