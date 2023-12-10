4 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام جيرونا
2023-12-10 16:20:28 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديزعن قائمة فريقه لمباراة جيرونا المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإسباني.
وشهدت اختيارات تشافي، غياب كل من: أندريه تير شتيجن - جافي - ماركوس ألونسو - إينيجو مارتينيز.
وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:
(كانسيلو - بالدي - أراوخو - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كوشين - فيرمين لوبيز – كوبارسي)..
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب بـ34 نقطة، بينما يأتي جيرونا في الوصافة بـ38 نقطة.
ويريد طرفا مباراة اليوم استغلال تعثر ريال مدريد أمام بيتيس، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1.
أعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديزعن قائمة فريقه لمباراة جيرونا المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإسباني.
وشهدت اختيارات تشافي، غياب كل من: أندريه تير شتيجن - جافي - ماركوس ألونسو - إينيجو مارتينيز.
وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:
(كانسيلو - بالدي - أراوخو - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كوشين - فيرمين لوبيز – كوبارسي)..
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب بـ34 نقطة، بينما يأتي جيرونا في الوصافة بـ38 نقطة.
ويريد طرفا مباراة اليوم استغلال تعثر ريال مدريد أمام بيتيس، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1.