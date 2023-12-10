اللجنة النسوية تحدد موعد إقامة بطولة العراق للسيدات

2023-12-10 16:50:05 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت اللجنةُ النسويّة في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم موعدَ إقامة منافسات بطولة كأس العراق للسيدات للساحات المكشوفة، وذلك خلال شهر كانون الثاني 2024.وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد، أن" اللجنةُ النسويّة ستتسلم كُتبَ طلبات مشاركات الأندية الراغبة في المنافسةِ ببُطولةِ كأس العراق لعام 2024 عبر موقعِ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم الرسميّ حصراً".