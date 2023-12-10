جميع المدن مشمولة.. منخفض مطري يبدأ اعماله في العراق غدا- عاجل

2023-12-10 16:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اكد المنبئ الجوي صادق عطية اليوم الاحد (10 كانون الاول 2023)، انطلاق اعمال منخفض جوي في العراق ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس، مشيرا الى ان جميع مناطق العراق مشمولة بالامطار.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم" انه "اعتبارا من يوم غد الاثنين، يبدأ تأثير منخفض جوي في الطبقات العليا مصحوب بجبهة هوائية سطحية باردة".

واوضح أنه "يبدأ تأثيره على العراق بداية من مناطق غرب وشمال غرب البلاد يوم الأثنين، ثم يتجه التأثير نحو باقي المدن تباعا".

واشار الى ان "ذروة عبور الجبهه الباردة سيكون يوم الاربعاء، وينتهي تأثيره بعد عبور الجبهه يوم الخميس بأنخفاض واضح بدرجات الحرارة".

وبين ان "جميع المدن مشمولة بالامطار المصحوبة بالبرق والرعد ولا يستبعد الغزارة في اماكن معينة".







