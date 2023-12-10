ماذا يحدث لنادي أربيل؟.. مدرب الفريق يهدد وهوليري يعلن استقالته

2023-12-10 16:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو المكتب الإعلامي لنادي أربيل، هيمن هوليري، يوم الأحد، استقالته من منصبه استجابة لرغبة الجماهير، مشيراً إلى أن مدرب الفريق عباس عبيد، هو الآخر هدد بالاستقالة ما لم تتم الاستجابة لطلباته.

وأكد هوليري، لوكالة شفق نيوز، أن "عباس عبيد لم يستقل وإنما هدد بالاستقالة في حال لم تستجب الإدارة لطلباته خلال مدة قصيرة"، لافتاً إلى أن "الإدارة لم تلتزم مع اللاعبين والكادر التدريبي في صرف مستحقاتهم المالية، رغم وعودها بصرف المبالغ المتبقية بذمتها".

وأضاف هوليري، أن "الفريق والكادر التدريبي لم يتسلموا مستحقاتهم منذ بداية الموسم الحالي ولغاية الآن رغم المطالبات المتكررة"، مبيناً أن "عدم صرف مستحقات اللاعبين انعكس على أدائهم سلباً في مباريات دوري نجوم العراق، وتعرض الفريق لإخفاقات عدة بسبب إحباطهم وعدم رغبتهم باللعب".

وأشار إلى أن "الجمهور الأربيلي احتشد أمام مبنى نادي أربيل بعد لقاء الجوية التي خسر بها 4-1 في الجولة الثامنة أمس السبت، وطالب باستقالة إدارة النادي بالكامل لعدم تمكنها من تمشية الأمور بشكل صحيح".

وأعلن هوليري عبر شفق نيوز عن استقالته من النادي "تضامناً مع رغبة الجمهور الذي طالب باستقالة المنظومة الإدارية للنادي بأكملها لكوني أحد أفراد منظومة الإدارة فأنا استقيل".

يذكر أن فريق أربيل تراجع في ترتيبه بدوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد سلسلة من الإخفاقات، إلى المركز 18 برصيد سبع نقاط فقط.