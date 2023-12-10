جميع المدن مشمولة.. منخفض مطري يبدأ اعماله في العراق غدا

2023-12-10 17:04:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اكد المنبئ الجوي صادق عطية اليوم الأحد (10 كانون الاول 2023)، انطلاق اعمال منخفض جوي في العراق ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس، مشيرا الى ان جميع مناطق العراق مشمولة بالامطار.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم" انه "اعتبارا من يوم غد الاثنين، يبدأ تأثير منخفض جوي في الطبقات العليا مصحوب بجبهة هوائية سطحية باردة".

واوضح أنه "يبدأ تأثيره على العراق بداية من مناطق غرب وشمال غرب البلاد يوم الاثنين، ثم يتجه التأثير نحو باقي المدن تباعا".

واشار الى ان "ذروة عبور الجبهة الباردة سيكون يوم الاربعاء، وينتهي تأثيره بعد عبور الجبهة يوم الخميس بانخفاض واضح بدرجات الحرارة".

وبين ان "جميع المدن مشمولة بالأمطار المصحوبة بالبرق والرعد ولا يستبعد الغزارة في اماكن معينة".







