الفياض: العراقيون برهنوا أنهم رجال التحدي وفرسان الملمات والمصاعب

2023-12-10 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، أن العراقيين برهنوا أنهم رجال التحدي وفرسان الملمات والمصاعب.وقال الفياض في كلمة له بمناسبة يوم النصر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في يوم النصر نستذكر صفحة خالدة من تاريخنا سطرها بكل شموخ وعنفوان أبطال القوات الأمنية بكل مسمياتها يوم أذهلوا العالم في منازلة عظيمة راهنت دول كبرى على أنها عسيرة ومستحيلة".وأضاف، أن "يوم النصر لم يكن ليتحقق لولا فتوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ولولا الرجال الذين هبوا لتلبية النداء وأرخصوا دون الأرض والمقدسات الأرواح والمهج"، مبينا أن "أبناء الحشد الشعبي خاضوا الى جانب إخوانهم من القوات الأمنية ملاحم باسلة كسرت شوكت الإرهابيين والظلاميين وكشفت للعالم حقيقتهم".وتابع أنه "في الحديث عن النصر وأطيافه ذكريات لا تنسى للقادة الشهداء الذين تقدموا الصفوف وزرعوا في المقاتلين روح الإقدام والبذل تحية حب وإجلال لأرواحهم الطاهرة"، مشيراً الى إن "الحشد الشعبي قوي وعزيز وسائر في الطريق ذاته الذي تأسس من أجله، وهو الحفاظ على وحدة العراق وترابه وحماية شعبه ومقدساته".وأوضح أن " الدعم المتواصل والرعاية الخاصة التي توليها الحكومة لأبناء الحشد تحملنا مسؤولية مضاعفة أن نكون عند حسن الظن بنا أمانا لشعبنا الكريم ودرعهم الحصينة"، موجهاً تحية حب وتقدير الى "أرواح المضحين من شهداء الحشد الشعبي والى عوائلهم الكريمة وإلى جرحاهم المتوسمين بجراحات العز والفخار".