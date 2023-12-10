المالكي: العراق والمنطقة يشهدان تحديات كبرى تستدعي الوقوف بوجهها

2023-12-10 17:20:04 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، أن العراق والمنطقة يشهدان تحديات كبرى تستدعي من جميع القوى الوطنية الوقوف بوجهها من خلال الحفاظ على وحدة البلد وأمنه واستقراره.وذكر المالكي في تدوينه له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "في ذكرى ‫يوم النصر الكبير على قوى الظلام والإجرام، تنظيم داعش الإرهابي، نحيي قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي البطل الذين ببركة تضحياتهم تحقق النصر المؤزر".وأضاف، أنه "تم إفشال المؤامرة الكبرى التي خططت لها عصابات الشر للنيل من عراقنا الحبيب ومقدساته الشريفة، وبفضل فتوى الجهاد الكفائي ودماء شهدائنا الأبطال تحقق هذا المنجز الكبير".وتابع المالكي أنه "تمر ذكرى النصر اليوم والعراق والمنطقة يشهدان تحديات كبرى تستدعي من جميع القوى الوطنية الوقوف بوجهها من خلال الحفاظ على وحدة البلد وأمنه واستقراره".