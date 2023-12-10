2023-12-10 17:32:16 - المصدر: واع

بغداد – واعألقت مديرية منفذ مطار النجف الدولي، اليوم الأحد، القبض على مسافرة أجنبية تحمل مبلغ متجاوز الحد المسموح به في مطار النجف الدولي.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مديرية منفذ مطار النجف الدولي بالتعاون مع مركز الكمرك وشرطة الكمارك تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية ضبط بحوزتها مبلغ من المال متجاوز الحد المسموح به حسب تعليمات البنك المركزيوأضافت، أن "المجموع الكلي بلغ (60) ألف دولار أمريكي لم تصرح عنه وكانت تخفيه بطريقة محترفة"، مبينة أنه "تم تشكيل لجنة و تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة الى مديرية مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها".