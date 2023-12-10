2023-12-10 17:38:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023) عن تعطيل الدوام في المدارس كافة ابتداءً من يوم الثلاثاء ولمدة إسبوع.

وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة الوطنية وإستعدادا لإجراء الإنتخابات المحلية لمجالس المحافظات وتهيئة المراكز الإنتخابية داخل المؤسسات التربوية أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية بيانا رسميا يقضي بتعطيل الدوام في المدارس كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/12 ولمدة إسبوع واحد فقط على ان يستأنف الدوام يوم الاربعاء الموافق 2023/12/20".

وأضاف البيان، ان "الوزارة وجهت الملاكات التربوية والادارات المدرسية بالتعاون التام مع اللجنة العليا والمفوضية المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا المفصل المهم والعرس الوطني الديمقراطي".