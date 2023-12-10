منتخب الناشئين يخوض آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة اليمن

2023-12-10 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى منتخبُ الناشئين آخر وحداته التدريبيّة، مساء اليوم الأحد، في مجمعِ صلالة الرياضيّ تأهباً لمُواجهةِ منتخب اليمن في باكورةِ مِشواره ببُطولةِ اتحاد غرب آسيا لمنتخباتِ دون (17 عاماً) والتي تستضيفها سلطنةُ عُمان.وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوحدةُ التدريبيّة جرت بحُضورِ عضوي المكتبِ التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم خلف جلال وغالب الزاملي، وبإشراف الملاكِ التدريبيّ بقيادةِ المدرب أحمد كاظم، وتواجد جميع اللاعبين".