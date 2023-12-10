2023-12-10 18:30:08 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيد عمر أحمد محمد، يرافقه رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية السيد عباس الفتلاوي.

واطلع سيادته على إيجاز شمل آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول الجاري.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على نجاح العملية الانتخابية؛ كونها استحقاقاً دستورياً، وأهمية تهيئة جميع متطلبات النجاح من أجل أن تكون النتائج المعبّرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، بما يضمن إجراءها بنزاهة وشفافية.

وجرى، خلال اللقاء، تحديد يوم 12 كانون الأول الحالي موعداً لتسليم المدارس إلى كوادر المفوضية؛ من أجل تهيئة مستلزمات العملية الانتخابية، وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس لمدة أسبوع، وكذلك تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يومي 18 و 19 كانون الأول الحالي، الذي سيقره مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.