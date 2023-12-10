الزراعة تعلن استئناف العمل بمشروع القرى العصرية وتحدد 4 أهداف

2023-12-10 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، استئناف العمل بمشروع القرى العصرية ومعالجة المشاكل السابقة، فيما حددت 4 أهداف أساسية للمشروع.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع القرى العصرية من المشاريع الاستراتيجية للنهوض بالواقع الزراعي، حيث سيتم إنشاء عدة قرى عصرية، وهي عبارة عن مجمعات سكنية، إضافة إلى تخصيص أراض زراعية لكل مستفيد من المستفيدين المشمولين بالمشروع من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري".وأضاف الجبوري، أن "الهدف الأساس من المشروع هو تشغيل المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين في المحافظات التي تقوم بها المشاريع، كما تتضمن أهداف المشروع التركيز على استخدام الطرق الحديثة في الزراعة، خاصة وأن المهندس والطبيب البيطري يعتبران من المتخصصين في هذا المجال".وتابع أن" الهدفين الثالث والرابع يتضمنان أولا تبني التقنيات الحديثة في الزراعة وهي من الأساسيات بمشروع للقرى العصرية، والرابع انتخاب أماكن لها خارج حدود المدن لزيادة المساحات الخضراء والمساهمة في القضاء على التصحر".ولفت إلى أن "المشروع أدرج ضمن الموازنة الاستثمارية منذ عام 2006، لإقامة 26 قرية عصرية في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان"، مبيناً أن "المشروع تم الشروع به في عدة محافظات، إلا أنه واجه تحديات منها أحداث داعش الإرهابي وقلة التخصيصات المالية".وأشار إلى أن "المشروع عاد حالياً للتنفيذ وتم معالجة المشاكل السابقة في بعض القرى العصرية التي أنشأت، وتم فعلا افتتاح قرية العلم في محافظة صلاح الدين بعد حل المشاكل التي عرقلت ذلك".