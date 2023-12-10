2023-12-10 18:56:00 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي اهتماماً خاصاً لملف نازحي جرف النصر.وذكرت وزارة الهجرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزيرة زارت برفقة عضوي مجلس النواب ثامر ذيبان الحمداني ومها الجنابي، الأسر النازحة من ناحية جرف النصر المتواجدة في قضاء المسيب بمحافظة بابل، للاطلاع على أوضاعها والمشاكل التي تعاني منها".وأشارت جابرو بحسب البيان إلى أن " رئيس الوزراء يولي اهتماماً خاصاً لملف العودة ومستعدون لتقديم كافة الدعم والمساعدات"، مبينة أن "الوزارة مستعدة لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والمستلزمات الضرورية وكافة متطلبات العيش الكريم لهذه الأسر".