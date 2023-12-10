وزير الداخلية: حكومة الوحدة الوطنية الحالية إحدى ثمار النصر على الإرهاب

2023-12-10 19:00:11 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن نهاية الحرب على الإرهاب أسست مرحلة جديدة من التطور والنهوض والإعمار، فيما أشار الى ان حكومة الوحدة الوطنية الحالية إحدى ثمار النصر على الإرهاب.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أقامت احتفالية مركزية بمناسبة الذكرى السادسة ليوم النصر الكبير على الإرهاب، بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعدد من قادة النصر من مختلف تشكيلات ومفاصل قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الأخرى".وأكد الشمري، بحسب البيان أن "العراق يحتفي اليوم بالنصر المؤزر على عصابات داعش الإرهابية"، مستذكراً "فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف وكيف تلاحم أبناء الشعب العراقي في هذه المرحلة من تأريخه".وذكر أن "الدماء الطاهرة التي روت تراب هذا الوطن ستبقى خالدة"، مبيناً أن "العراق قاتل نيابة عن العالم في هذه الحرب وقدم تضحيات كبيرة، وأن نهاية الحرب على الإرهاب أسست مرحلة جديدة من التطور والنهوض والإعمار".ولفت إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني هي إحدى ثمار النصر على الإرهاب".