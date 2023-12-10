قائد عمليات نينوى في احتفالية ذكرى النصر: رحم الله المهندس

2023-12-10 19:11:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

قال قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله الجبوري، اليوم الاحد (10 كانون الأول 2023)، ان ارض نينوى ارتوت بدماء جميع صنوف القوات الأمنية، فيما ترحم على قائد اركان هيئة الحشد الراحل ابو مهدي المهندس.

وجاء في كلمة الجبوري خلال احتفالية يوم النصر الكبير، انه "أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات للقوات الأمنية بكافه صنوفها التي بذلت الغالي والنفيس لتحرير نينوى عموما والموصل بشكل خاص".

وتابع ان "نينوى ارتوت من دماء أبناء قواتنا الأمنية بكافة صنوفها ولن ننسى تضحياتهم"، مضيفا: "رحم الله مهندس النصر الشهيد القائد ابا مهدي المهندس".



