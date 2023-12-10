الداخلية: لا قطوعات أو غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام

2023-12-10 19:16:05 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عدم وجود قطوعات او غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تؤكد عدم وجود أي قطوعات او غلق للمنافذ الحدودية العراقية خلال التصويت الخاص والعام لانتخابات مجالس المحافظات للعام 2023".

وأضاف، أنه "ستكون هناك انسيابية حركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".