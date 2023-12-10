صحة كركوك توضح تفاصيل وفاة شاب بعد تناوله "لفة فلافل"

2023-12-10 19:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

توضيح....





بعد انتشار خبر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة شاب بعد تناوله شطيرة (لفة) فلافل...

نود ان نبين انه بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ الساعة الخامسة و٣٠ دقيقة فجرا دخل المريض س.م.ع والبالغ من العمر ١٦ سنة مستشفى كركوك التعليمي/ ردهة الطوارئ بصحبة ذويه وكان يعاني من إسهال وتقيؤ وشبه فاقد للوعي مع جفاف وقد تم إجراء اللازم له من قبل الملاكات الطبية والصحية الخافرة بإعطائه المغذيات الوريدية ومراقبة حالته الصحية ولكن وفي تمام الساعة٦ صباحا تدهورت حالته الصحية مع توقف التنفس والقلب وتم انعاش القلب بإعطائه ادوية الصدمة ولكن مع الأسف توفي المريض في الساعة ٦ و٤٥ دقيقة صباحا وتم احالته الى الطب العدلي لبيان اسباب الوفاة