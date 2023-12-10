2023-12-10 19:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت قيادة شرطة بابل ، عن مساهمة أحد منتسبيها في إنقاذ عائلة مكونة من ١٤ شخص منهم نساء واطفال في موقف بطولي بعد تعرض حافلة صغيرة تقلهم الى حادث مروري وسقطت في النهر شمالي المحافظة .

وبينت القيادة ، أن المفوض حسين علي حسين منتسب قسم شرطة المسيب في قيادة شرطة المحافظة هرع الى إنقاذ عائلة مكونة من ١٤ شخص منهم نساء واطفال ، تعرضت حافلة صغيرة باص كانت تقلهم الى حادث سير مروري وسقطت في النهر من جراءه .

الى ذلك أشاد قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري بجهود المنتسب وموقفه البطولي في تجسيد معاني النخوة والشهامة التي يتحلى فيها أبناء وزارة الداخلية .

إعلام قيادة شرطة محافظة بابل