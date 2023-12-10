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بابل.. شرطي ينقذ عائلة من 14 شخصاً سقطت حافلتهم في النهر

بابل.. شرطي ينقذ عائلة من 14 شخصاً سقطت حافلتهم في النهر
بابل.. شرطي ينقذ عائلة من 14 شخصاً سقطت حافلتهم في النهر
2023-12-10 19:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت قيادة شرطة بابل ، عن مساهمة أحد منتسبيها في إنقاذ عائلة مكونة من ١٤ شخص منهم نساء واطفال في موقف بطولي بعد تعرض حافلة صغيرة تقلهم الى حادث مروري وسقطت في النهر شمالي المحافظة .

وبينت القيادة ، أن المفوض حسين علي حسين منتسب قسم شرطة المسيب في قيادة شرطة المحافظة هرع الى إنقاذ عائلة مكونة من ١٤ شخص منهم نساء واطفال ، تعرضت حافلة صغيرة باص كانت تقلهم الى حادث سير مروري وسقطت في النهر من جراءه .

الى ذلك أشاد قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري بجهود المنتسب وموقفه البطولي في تجسيد معاني النخوة والشهامة التي يتحلى فيها أبناء وزارة الداخلية .

إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

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